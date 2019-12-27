Тина Канделаки показала шикарную фигуру, но подписчики не оценили

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Тина Канделаки поделилась в Instagram новым снимком и вызвала у поклонников смешанные чувства.

Звезда решила похвастаться и показала свой мощный пресс. Канделаки произвела впечатления на многих и восхитила фолловеров своей силой воли. Звезда много часов проводит в зале и старается радовать поклонников своими результатами.

В этот раз телеведущая продемонстрировала фолловерам результат тренировок и многие оказались в восторге, однако нашлись и те, кто посчитал, что Тина Канделаки переборщила с "железом". Впрочем, споры продолжаются в комментариях под постом, который собрал почти за сутки десятки тысяч лайков. -0-