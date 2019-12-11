Тина Канделаки просит подписчиков выбрать ей прическу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Тина Канделаки часто меняет образ и перед новой сменой имиджа решила прибегнуть к помощи подписчиков в Instagram.

Знаменитость опубликовала пост с несколькими фото, где предстала с разной прической. Тина не может решить, что ей выбрать, поэтому просит помощи у фолловеров.

Впрочем, ей это не очень помогло. Поклонники Тины Канделаки почти единогласно посчитали, что она выглядит великолепно с любой из предложенных причесок.-0-