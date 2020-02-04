Тина Канделаки устроила подписчикам в Instagram проверку

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Тина Канделаки опубликовала в Instagram новый снимок и вызвала бурную реакцию у поклонников.

Звезда решила рассказать 10 фактов о себе, однако пошла не по традиционному пути. Она решила сообщить в подписи к посту только один правдивый и девять ложных фактов. Таким способом Тина Канделаки решила проверить подписчиков и написала, что "Тем, кто следит за мной, найти правильный ответ будет нетрудно) Я награжу одного из догадливых подписчиков своей книгой."

Теперь фолловеры телеведущей спорят и обсуждают, какой же из фактов может быть правдой. Пост уже собрал более 7,5 тысяч комментариев. Многие считают, что Тина Канделаки "способна стоять в планке 10 минут", в другие, напротив, уверены, что у звезды в школе было прозвище "Чапа". Сама Канделаки пока не назвала правильный ответ. -0-