Тина Канделаки устроила в Instagram незапланированный выпуск программы "Самый умный"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Тина Канделаки решила найти "Самого умного" подписчика. Условия игры она опубликовала в своем Instagram.

Знаменитость озвучила для поклонников любопытную загадку, а также подготовила для самых эрудированных призы. В новом посте она попросила людей ответить на простой вопрос: "Любитель грузинских вин зашел в ресторан и спросил у официанта: - Какие сорта винограда представлены в вашей винной карте? - Ркацители, Александроули, Цоликаури, Эрети, Мцване, - ответил официант. Внимание, вопрос! Почему гость после этих слов немедленно покинул ресторан?"

По всей видимости, Тина Канделаки скучает про проекту "Самый умный", ведущей которого она была с 2003 по 2013 год, и решила устроить импровизированную версию в Instagram. За несколько часов подписчики телеведущей оставили в комментариях под постом несколько сотен комментариев с разнообразными ответами. Их количество продолжает расти.-0-