Тина Кароль появилась на обложке книги Vogue!

Украинская певица, телеведущая, актриса Тина Кароль украсила обложку нового номера книги Ukrainian Women in Vogue. Коллекционное издание рассказывает о сильных женщинах, которые меняют мир и, безусловно, останутся в истории. Известная певица стала первой украинской звездой на обложке издания Vogue.

"Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой…" – рассказывает Тина Кароль. Эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома "Найти своих".

Автором заглавного фото книги является американский фотограф Грег Суолс.