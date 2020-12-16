Тина Кароль выпустила собственную коллекцию обуви и сумочек

Не так давно Тина Кароль выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с брендом Dream team, в которую, помимо стильных худи и футболок с оригинальным принтом в стиле дай-тай, вошли трендовые шапки бини.

Ну а теперь Тина испытала себя в роли модного дизайнера. В союзе с брендом обуви и сумок Kachorovska певица создала собственную капсульную новогоднюю коллекцию, которая получила название Tina x Kachorovska.

По словам Тины Кароль, она работала над очередной новинкой год и вникала во все технологические нюансы. "Из личного опыта знаю, что такое, когда ноги ноют от неудобных каблуков, даже если они красивые. Ни одна красота недостойна ваших страданий. Поэтому наша линейка отличается очень удобной колодкой, и ваши пальчики будут лежать на подошве идеально ровно", - говорит певица.

Особый акцент в коллекции – микросумка ручной работы. Крепления и кольца для сумки и декоративные детали для босоножек разрабатывал ювелир. В качестве украшения использовали кристалл Swarovski особой прозрачности и мерцания.

Материал подготовлен пресс-службой певицы

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