Типичная Австралия: водитель съехал в болото с крокодилами, чтобы не сбить кенгуру

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезная ситуация произошла с жителем Австралии, когда тот двигался на машине по одной из автодорог страны. Внимание на историю обратило издание The Armidale Express.

Инцидент произошел 19 мая в 65 километрах от города Дарвин. Мужчина потерял управление над автомобилем, когда на дороге появился кенгуру. Водитель пытался не сбить животное, из-за чего машина съехала с дороги прямо в болото, кишащее гребнистыми крокодилами.

Мужчина спасся от опасных рептилий и залез на крышу внедорожника. Там он просидел около часа, а потом на место прибыли спасатели. Они установили лестницу, чтобы водитель перебрался на сушу. Все обошлось, а вот юзеры сети прокомментировали случай одной фразой: "Типичная Австралия!". -0-