Титул "Женщина года" достался актрисе из "Человека-паука"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На церемонии GQ Men of the Year Awards назвали имя "Женщины года", сообщает издание The Daily Telegraph.

В 2019 году обладательницей этой престижной награды стала актриса Зендая. Победителя объявили на церемонии, которая прошла в Сиднее.

23-летняя звезда кино, которая получила широкую популярность после выхода в прокат двух частей фильма "Человек-паук", выбрала для церемонии элегантный белый наряд, подчеркивающий ее фигуру. Со своими вьющимися локонами "Женщина года" с улыбкой позировала перед камерой.

По словам редактора GQ Australia Майкла Кристенсена, Зендая не просто актриса, а девушка, которая старается быть примером для подражания и той, которая вдохновляет юных девочек по всему миру. -0-