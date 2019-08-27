Тизер 9-го эпизода "Звездных войн" показали на выставке D23

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне в США прошла выставка D23, где компания Disney показала тысячам фанатов новые кадры будущего девятого эпизода "Звездных войн".

Грядущее продолжение истории получило название "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Видео разместили на YouTube.

Судя по новым кадрам и постерам, в картине одну из ключевых ролей сыграет император Палпатин, который умер в 6 эпизоде. Пока неизвестно, как режиссер Джей Джей Абрамс намерен вернуть этого персонажа, однако все станет ясно 19 декабря.

К слову, компания Disney несколько дней назад показала трейлер сериала Мандалорец, созданный по вселенной "Звездных войн". Он снимается для стриминговой платформы Disney+. Рассказ в картине пойдет про одинокого наемника, который живет на окраинах галактики. -0-