Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в сети – видео

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые кадры грядущего проекта по культовой вселенной S.T.A.L.K.E.R. опубликовали на YouTube.

Роликом, где показаны локации и атмосфера игры S.T.A.L.K.E.R. 2, поделились разработчики на канале IGN. По информации создателей, в тизере можно понять, как на самом деле будет преподноситься будущая игра. Они отмечают, что создать дополнительную динамику позволит стремительная смена декораций, пейзажи и ощущение постоянной опасности.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 2021 год, а версия игры будет доступна на ПК и консоли. -0-