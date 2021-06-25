Тяжелейшие марафоны и неизвестный Булгаков: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Археологическая находка в Израиле, особенности содержания юкки в квартире, рецепты приготовления мяса на огне, самые тяжелые марафоны в мире, а также история Булгакова – писателя, к которому настоящая слава пришла лишь спустя много лет после смерти. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Необычный Михаил Булгаков: "Невозможность писать для меня равносильна погребению заживо"

http://beltaplus.by/ru/intelligence-ru/view/neobychnyj-mixail-bulgakov-nevozmozhnost-pisat-dlja-menja-ravnosilna-pogrebeniju-zazhivo-13554-2021

Михаил Афанасьевич Булгаков прошел борьбу с наркозависимостью, допросы в ОГПУ и травлю окололитературного сообщества. Его произведения отказывались печатать, проблемы возникали и с постановками его пьес – впрочем, за одну из них, "Дни Турбиных", когда-то заступился сам Сталин. Но история расставила все по местам: его творчество, и особенно главный роман "Мастер и Маргарита", все же дошло до читателя и обрело невероятную популярность.

Жара, холод и акулы: самые тяжелые марафоны

https://beltaplus.by/ru/human-ru/view/zhara-xolod-i-akuly-samye-tjazhelye-marafony-13557-2021/

Любители бросить себе вызов постоянно выбирают все новые и новые сверхсложные цели. Например, "Железный ковбой" Джеймс Лоуренс преодолел за 100 дней 100 полных дистанций Iron Man. В итоге он проплыл 386 км, проехал на велосипеде 18 000 км и пробежал 4220 км. Такие нагрузки обернулись для спортсмена не только славой, но и травмами – он повредил бедро и растянул связки голеностопа. Впрочем, дистанция, которая покорилась Лоуренсу, – не единственная, достойная удивления. Рассказываем о сверхтяжелых марафонах, для преодоления которых необходимы выдающиеся выносливость и сила духа.

Тысячелетнее яйцо обнаружили израильские археологи

https://beltaplus.by/ru/intelligence-ru/view/tysjacheletnee-jajtso-obnaruzhili-izrailskie-arxeologi-13515-2021/

Группа археологов из Управления древностей Израиля (IAA) обнаружила при раскопках в Явне-Яме целое куриное яйцо возрастом 1000 лет. Отмечается, что это крайне редкая находка даже в глобальном смысле, не говоря о самом регионе.

Юкка в квартире – в чем особенности

https://beltaplus.by/ru/house-ru/view/jukka-v-kvartire-v-chem-osobennosti-13537-2021/

Особенно эффектно это небольшое древовидное растение с вечнозелеными жесткими листьями смотрится в просторных светлых комнатах с эркером или несколькими окнами. О том, куда поставить юкку, как ухаживать за ней и как размножить, читайте в нашем материале.

Готовим мясо на огне. Вкусные и неожиданные рецепты маринадов

https://beltaplus.by/ru/gourmet-ru/view/gotovim-mjaso-na-ogne-vkusnye-i-neozhidannye-retsepty-marinadov-13533-2021/

Маринады – это, пожалуй, самый важный ингредиент любых блюд на гриле. Хороший маринад делает мясо не только сочным и ароматным, но и полезным.

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Фото из открытых источников