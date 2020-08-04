Тяжелое утро! Заспанный сурок развеселил соцсети - видео

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный ролик удалось сделать девушке из России. Кадрами, в которых каждый узнает себя, она поделилась на YouTube.

Женщина стала свидетельницей тяжелого утра у сурка. Зверек выбрался из своего домика, чтобы попить воды, однако путь назад оказался очень сложным.

Не удивительно, ведь он спит прямо на ходу. Сурок уже подобрался ко входу в свое "жилище", но сделать решающий шаг он не может. Бурную реакцию у пользователей сети вызвала мордочка сурка и его внешний вид. Многие посмеялись с забавного животного, а другие отметили: "Это же я утром в понедельник!". -0-