Тяжеловес использовал вместо штанги двух людей - видео

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский пауэрлифтер Эдди Холл у себя в Instagram показал интересный и забавный выход, если в спортзале заняты все гантели.

Мужчина решил подписчикам продемонстрировать свою силу и лайфхак, если под рукой не оказалось штанги. Спортсмен предлагает вместо спортивных снарядов использовать людей, поэтому взял двух родственников.

Эдди Холл хватается за пристегнутые ремни на "живых тренажерах" и делает жим под наклоном. Традиционно это упражнение выполняется с гантелями или штангой, но мужчина решил пойти дальше.

Юзеры восхитились увиденным, а пауэрлифтер еще раз убедил людей в том, что не зря в 2017 году получил звание Самого сильного человека в мире. -0-