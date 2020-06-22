Тюлень дерзко похитил улов у молодого рыбака и попал на видео

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начинающий рыболов не сразу понял, что произошло, когда у него прямо с крючка украли огромный улов, сообщает Daily Mail.

Австралиец по имени Уолли Харрак отправился в прибрежные воды, чтобы попрактиковаться в ловле рыбы. Он только осваивает азы, поэтому был невероятно рад, когда на крючок попалась увесистая рыба. Мужчина принялся быстрее тащить улов в лодку, однако то, что произошло дальше, развеселило юзеров сети и ошарашило Уолли.

Мужчина уже вытащил рыбу из воды, однако в этот момент произошло дерзкое ограбление. Тюлень эпично выскочил из воды и в одном прыжке схватил добычу молодого рыбака.

Как позже выяснилось, это не первый раз, когда надоедливый тюлень крадет улов прямо с крючка. Животное уже несколько раз мешало мужчине, поэтому он увел лодку в другое место, однако три километра стали малым расстоянием, и тюлень вновь похитил добычу рыбака, а также попал на видео.-0-