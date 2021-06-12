Тюлень устал плыть, но посреди моря оказался только сапсерфер. На доске хватило место для двоих!

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Дженк Албайрак-Туе сделал очень забавные кадры, которые привлекли внимание юзеров. Видео он разместил в Facebook.

Парень занимался сапсерфингом в водах графства Дорсет. Он спокойно наслаждался моментом, когда заметил неподалеку милого тюленя. Морской обитатель не постеснялся человека, а направился прямиком к мужчине. Без лишних предисловий животное запрыгнуло на доску человека и тоже начало отдыхать.

По всей видимости, тюлень устал плыть, а посреди моря оказался только сапсерфер. Благо, на доске хватило место для двоих. Тюлень еще некоторое время позагорал. "Скажи, хорошо проводишь время?" - собравшись с духом спросил парень. Водный обитатель предпочел не отвечать и, отдохнув, вновь спрыгнул в воду. -0-