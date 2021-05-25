Точно свяжется: блогерша предложила радикальный способ заставить бывшего позвонить

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка с ником Александрия в TikTok рассказал юзерам о своей хитрости, на которую она пошла ради звонка бывшего.

Блогерша поведала историю, которая впечатляет и озадачивает. Она долгое время хотела узнать, свяжется ли с ней бывший возлюбленный, но не собиралась звонить первой. Тогда девушка пошла на радикальный шаг и на своей странице в соцсетях разместила фальшивый некролог о своей смерти.

Сообщение было составлено от имени родителей, а под снимком были написаны слова сожаления. Удивительно, но это сработало и молодой человек совершил долгожданный звонок. Блогерша не стала рассказывать о его реакции, когда она подняла телефон. Впрочем, такой поступок вызвал неоднозначную реакцию среди юзеров. Они посчитали, что подобные вещи находятся за грань дозволенного. -0-