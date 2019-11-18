Точную копию "Джоконды" выставят на торги Sotheby's

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции аукционный дом Sotheby's 19 ноября выставит на торги точную копию картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза", сообщает Euronews .

Полотно было написано в XVII веке неизвестным мастером. Начальная стоимость лота составит 70 тыс. евро. Отмечается, что владелец копии "Джоконды", бельгиец Вим Дельвуа, приобрел ее в 2010 году за 35 тыс. евро.

В XVI-XIX веках было создано порядка 150 копий знаменитой картины Леонардо да Винчи. Среди художников, которые копировали "Джоконду", такие известные мастера, как Тициан, Рафаэль и Рембрандт. Для художников создание копии являлось способом обучения мастерству и возможностью понять, как творили их предшественники.-0-