Только постельный режим - врачи запретили Юлии Савичевой концерты и репетиции

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Юлия Савичева отменяет концерты и вынуждена ближайшие три недели выдерживать постельный режим и проходить ежедневные процедуры. Об этом эстрадная исполнительница сама рассказала подписчикам в Инстаграм.

"Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу. Дотренировалась, называется", - подписала пост Савичева. Певица уточнила, что во время репетиции номера надорвала мышцы пресса.

Певица также предупредила поклонников, что вынуждена перенести запланированные концерты.

"Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! Берегите себя и не болейте", - обратилась к фолловерам Савичева. -0-