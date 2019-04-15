Толстого кота из Нью-Йорка посадили на диету

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самого толстого кота в Нью-Йорке посадили на строгую диету, пишет
Кота зовут Барсик, его вес составляет 18 кг. Животное оставили в приюте хозяева, объяснив это тем, что не смогут позволить себе содержать Барсика после переезда.
Волонтер из приюта решила отвезти животное к ветеринару. Однако для этого женщине понадобилась специальная тележка из-за внушительного веса кота.
В клинике ветеринарам пришлось взвешивать кота на весах для собак.
Врачи придумали для кота специальную вегетарианскую диету. Теперь Барсик постепенно худеет. Достижениями с помощью Instagram делятся волонтеры приюта.
Напомним, что самым большим котом, который попал в книгу рекордов Гиннесса, стал домашний любимец из Австралии по кличке Химми. Вес животного достигал более 20 кг. Из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом, Химми скончался.-0-
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