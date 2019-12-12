Том Харди заспойлерил второй фильм про "Венома"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Том Харди разместил у себя в Instagram снимок со съемок картины "Веном 2" и подтвердил теории фанатов.

Руководство киностудии расстроились после публикации Тома Харди, ведь он проспойлерил сюжет грядущего фильма. Через несколько минут актер удалил пост, но фото уже успело разлететься по сети.

Фото Comicbookmovie

В кадре можно увидеть обгоревший знак приюта, в котором свое детство провел будущий злодей фильма по имени Карнаж. Узнать правду можно будет, по предварительной информации, 1 октября, когда состоится премьера фильма "Веном 2".-0-