Том Холланд и Марк Уолберг отправляются на поиски сокровищ в новом трейлере "Uncharted: На картах не значится"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube опубликовали первый полноценный трейлер грядущей экранизации одной из самых знаменитых приключенческих игр - Uncharted.

Главные роли в картине исполнили Марк Уолберг и Том Холланд. По сюжету герои отправляются в захватывающее путешествие, чтобы отыскать утраченные сокровища и приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории. Противостоять им будет потрясающий Антонио Бандерас. В фильме также сыграли Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриша Миден и Сара Жаклин Петрик.

Премьера картины "Uncharted: На картах не значится" намечена на 10 февраля 2022 года. Еще больше интересного из мира кино и жизни звезд ищите на страницах Tv.belta.by.-0-