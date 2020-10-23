Том Холланд впервые показал себя в образе из экранизации Uncharted

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный британский актер Том Холланд, известный многим по роли "Человека-паука" в фильмах Marvel, опубликовал в Instagram новый пост, чем порадовал многочисленных поклонников и геймеров.

Актер показал себя в образе Натана Дрейка из популярной игры Uncharted. Уже давно ходили слухи о том, что Том Холланд исполнит одну из главных ролей в будущем фильме, но теперь это подтвердилось. Разумеется, поклонники очень обрадовались таким новостям, ведь многострадальная экранизация игры создается уже более 10 лет.

Пост вызвал восторг поклонников актера, а также многих геймеров, которые уже заждались фильма по сюжету игры Uncharted. -0-