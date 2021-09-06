ТОП-3 самых вкусных рецептов печенья за 5 минут

Если вы хотите подать к чаю вкусную домашнюю выпечку, а времени на то, чтобы стоять у плиты нет – эти рецепты вам понравятся. Печенье готовится очень быстро, правда, и со стола исчезает со скоростью света, так что готовьте впрок!

Печенье на сгущенке "Мурка"

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сгущенное молоко – 0,5 банки

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Ванилин – на кончике ножа

Приготовление:

Растопите сливочное масло и соедините со сгущенкой. Размешайте. В массу добавьте муку с разрыхлителем и ванилин. Замесите мягкое тесто и сразу же формируйте печенье. Можно просто отщипывать небольшие кусочки и укладывать на противень. А можно, раскатав тесто, вырезать печенье специальной формочкой.

Выпекается "Мурка" при 150 градусах. Сильно зарумяниваться печенью не нужно давать – оно должно оставаться светлым.

Печенье "Брауни"

Ингредиенты:

Горький шоколад без добавок – 100 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Куриные яйца – 1 шт.

Мука – 60 гр.

Крахмал – 20 гр.

Сахар – 80 гр.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка

Приготовление:

Шоколад и сливочное масло растопите (можно использовать микроволновку – так будет быстрее). Добавьте яйцо и взбейте миксером. Далее введите в тесто все сухие ингредиенты. Получившееся тесто переложите в форму и выпекайте при 160 градусах до готовности. Далее нарежьте корж на порционные квадратики.

Печенье "Кокосанки"

Ингредиенты:

Кокосовая стружка – 200 гр.

Яйца куриные – 1-2 шт.

Сахарная пудра – 100 гр.

Соль – щепотка

Приготовление:

Кокосовую стружку смешайте с сахарной пудрой и щепоткой соли. Далее по одному введите яйца (их может понадобиться чуть больше, или чуть меньше). Масса для печенья должна формироваться в шарики или маленькие лепешки (делать это удобнее всего влажными руками).

Выпекайте печенье при 160 градусах до легкого зарумянивания верха.

Фото из открытых источников

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