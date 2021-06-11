ТОП-5 лучших маринадов для шашлыка. Справится даже новичок!

Как известно, правильный маринад помогает превратить обычный шашлык в настоящее произведение кулинарного искусства. Предлагаем вашему вниманию лучшие варианты маринадов, проверенные опытными поварами. Эти рецепты помогут вам, даже если вы никогда прежде не готовили шашлык самостоятельно.
Майонез и горчица творят чудеса
Ингредиенты:
мясо (свинина или курица) - 2 кг,
майонез - 400-500 гр.,
горчица в порошке - 2 ст.л.,
горчица в зернах - 2 ст.л.,
лук - по желанию,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Соедините майонез с горчицей двух видов и посолите по вкусу. Добавьте кольца лука. Мясо нарежьте на порционные куски и поместите в маринад на ночь. Утром шашлык будет полностью готов к приготовлению.
Томатный сок для курицы
Ингредиенты:
мясо (курица или индейка) - 2 кг.,
лук - 3-4 шт.,
томатный сок - 0,5 л.,
соевый соус - 0,2 л.,
чеснок - 2 зубчика,
черный молотый перец - 1 ч.л.,
соль - по вкусу (в зависимости от содержания соли в соке),
сахар - 1 ч.л.
Приготовление:
Томатный сок (выбирайте в магазине именно сок, а не нектар) соедините с соевым соусом. Добавьте соль, сахар и перец. Выдавите в маринад чеснок, положите кольца лука и мясо. Оставьте на 3-4 часа.
Этот вариант отлично подойдет для маринования даже сухой куриной грудки.
Кефир и мясо? Да!
Ингредиенты:
мясо (любое) - 2 кг.,
кефир - 0,5 л.,
горчица в порошке - 1 ч.л.,
черный молотый перец - 1 ч.л.,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Введите в кефир горчицу, соль и перец. Мясо нарежьте небольшими кусочками и маринуйте примерно 10-12 часов. Кефир поможет сделать нежнее даже самое жесткое и жирное мясо.
Апельсины для гурманов
Ингредиенты:
мясо (любое) - 2 кг.,
апельсины - 5 шт.,
соевый соус - 4 ст.л.,
чеснок - 3 зубчика,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Из апельсинов выдавите сок и смешайте с соевым соусом. Добавьте чеснок и соль. Мясо с кольцами лука поместите в маринад на 5-6 часов. Вкус шашлыка удивит даже самых привередливых гурманов!
Лук всегда кстати
Ингредиенты:
мясо (любое) - 2 кг.,
лук репчатый - 1 кг.,
лимон - 1 шт.,
сахар - 1 ч.л.,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Половину лука нарежьте кусочками. Вторую половину измельчите до состояния пюре и добавьте сок одного лимона. Введите соль с сахаром и замаринуйте мясо. Буквально через 2 часа можно будет нанизывать мясо на шампуры, чередуя его с кусочками лука.
Приятного аппетита!
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