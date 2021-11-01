ТОП-5 мероприятий с 1 по 5 ноября: как нескучно провести будние дни

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 1 по 5 ноября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

1 ноября

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в период осенних школьных каникул будут проводиться следующие экскурсии для детей: "Вечнозеленые растения нашего Сада", "Лихенология для начинающих", "Увлекательный мир тропиков и субтропиков в экспозиционной оранжерее", "Мир цитрусовых растений". Экскурсии проводятся по предварительной записи.

2 ноября

Выставка художественного текстиля "Чароўныя фарбы Індыі" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Выставка познакомит посетителей с колоритом, яркими традициями, философией и мифологией Индии. Гости могут окунуться в историческое прошлое этой страны, изучить образ жизни индийцев. В экспозиции представлены художественный текстиль, старинные и современные ковры, тканые панно, шелковые шали, традиционные сари. Можно увидеть изделия декоративно-прикладного искусства из дерева и хлопка, росписи свитков на основе ткани, вышивку золотыми нитями, предметы обихода и многое другое.

3 ноября

Выставочный проект "Беларускі аванграўнд" посвящен памяти коллекционера и художника Андрея Плесанова. В проекте представлены работы известных белорусских художников, которых принято считать белорусским авангардом 1980-1990-х годов, а также авторов, работающих с формой и цветом в традициях Казимира Малевича. Экспозиция построена по принципу преемственности. Музей древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси представил народные костюмы и предметы быта. По задумке организаторов, это дает зрителю возможность проследить преемственность колористических сочетаний и орнаментальных форм народного искусства до стилистики супрематизма.

4 ноября

Народный ансамбль музыки и танца "Вязанка" создан в феврале 1972 года. На протяжении творческой деятельности народному ансамблю неоднократно присваивалось звание Дипломанта фестивалей, проходящих в Республике Беларусь. В репертуаре коллектива белорусские фольклорные танцы и танцы народов мира, поставленные художественным руководителем Тушинским Леонидом Николаевичем.

5 ноября

Двухактный детский балет "Дюймовочка" создан детской балетной студией под руководством заслуженной артистки Республики Беларусь Марины Вежновец и при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Музыка специально к данному балету написана белорусским композитором, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь Олегом Ходоско. Либретто по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена написала Татьяна Шпартова – поэт, сценарист, переводчик, член Союза писателей Республики Беларусь и Союзного государства.