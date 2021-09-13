ТОП-5 мероприятий с 13 по 17 сентября: как нескучно провести будние дни

Подобрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 13 по 17 сентября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

13 сентября:

"Арт-Минск" - одно из крупнейших мероприятий в области искусства в Беларуси. В 2021 году в фестивале примут участие около 240 художников, скульпторов и фотографов. "Арт-Минск" предложит зрителю встретиться со множеством направлений художественной сцены современной Беларуси: начиная от классического изобразительного искусства, заканчивая цифровыми инсталляциями и видео–артом — работами уже известных зрителю авторов, а также молодых художников, впервые участвующих в проекте.

14 сентября:

14 сентября в 17 часов в атриуме Национальной библиотеки Беларуси состоится торжественное открытие выставочного проекта "Символы жизни", посвященного Году народного единства. В экспозиции будут представлены авторские работы мастериц-вытинанщиц Натальи Сухой, Ольги Полуницы и Елизаветы Червонцевой, графические работы Ивана Васюкевича, куклы-обереги мастерицы Галины Дунич, традиционные музыкальные инструменты и куклы из батлейки из коллекции Ивана Кирчука, а также исторические издания из фондов НББ, архитектурные макеты, народные костюмы, керамика, рушники.

15 сентября:

Тематическая программа "1939 год. Воспоминания о будущем" ко Дню народного единства состоится с 8 по 17 сентября в кинозале Музея истории белорусского кино. Кинороман по мотивам произведений Вячеслава Адамчика "Чужая бацькаўшчына", который представят зрителям 15 сентября, называют визитной карточкой белорусского кино. Фильм о судьбе молодого белорусского поэта, который пытается реализовать свой талант "за польскім часам", воспроизводит драматический эпизод истории Беларуси.

16 сентября:

Автор в своих работах раскрывает красоту и привлекательность Вилейско-Минской водной системы, протянувшейся через столицу Беларуси и ее окраины. Фотохудожник показывает хорошо знакомые жителям Минска места, но художественный взгляд раскрывает их красоту глубже и интереснее. Также на выставке представлены другие работы фотографа последних времен, отражающие неповторимую белорусскую природу, ее прелесть и богатство.

17 сентября:

Встречайте новый учебный год в Художественной галерее Михаила Савицкого на выставке "Снова в школу". Выставка состоит из предметов, без которых невозможно представить школьные годы. Член правления Республиканского объединения коллекционеров Виктор Суворов представляет уникальную коллекцию фарфора: чернильницы, карандашницы, письменные приборы и разнообразные статуэтки на школьную тему. Посетители также смогут увидеть собрание бюстов и статуэток классиков белорусской и русской литературы, произведения которых включены в школьную программу. Отдельная зона выставки воссоздает атмосферу школьного класса.