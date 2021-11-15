ТОП-5 мероприятий с 15 по 19 ноября: как нескучно провести будние дни

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 15 по 19 ноября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

15 ноября

В Центре "Ранак"открылась выставка работ учащихся народной студии изобразительного искусства "Майстэрня мастацтваў" под руководством педагога дополнительного образования Инги Лищук. На первом этаже в холле Центра можно увидеть пейзажи и натюрморты в различных техниках изобразительного искусства, которые передают насыщенные, яркие оттенки осенних красок.

16 ноября

Центральный ботанический сад приглашает всех желающих на консультацию по черенкованию пеларгоний, особенностям их подготовки к зимнему периоду. Научный сотрудник на специальной экскурсии раскроет секреты и поделится опытом в уходе, размножении и подготовке растений к зимнему содержанию.

17 ноября

Выставочный проект "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" проходит в Национальном историческом музее Беларуси. Фотовыставка состоит из девяти тематических блоков: любовь, материнство, оказание помощи ближним, сохранение женственности, сопротивление и спасение, дружба, вера, забота о питании, творчество. Все они связаны с тяжестью жизни людей в годы холокоста и расскажут о судьбе еврейских женщин, их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости, с которыми им пришлось столкнуться.

18 ноября

Гастрономический фестиваль Gastrofest во второй раз пройдет одновременно во всех областных центрах страны. С 18 ноября по 5 декабря заведения Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева и Витебска представят своим гостям оригинальные сеты. На этот раз фестиваль будет проходить с тематикой "Страны мира". Более 90 заведений вместе со своими гостями отправятся в гастрономическое путешествие и поделятся традициями разных стран и регионов.

19 ноября

Спектакль "Братья Карамазовы" покажут на сцене Национального академического драматического театра имени М.Горького 19 ноября. Это и детектив, и любовный роман, и философский трактат. В нем невероятным образом сплетаются роковая страсть, холодная ненависть, подлый умысел, жестокость и жертвенность. Здесь мнимая добродетель оборачивается равнодушием, вожделение - истинной любовью, а безграничная свобода - душевным хаосом. Этот спектакль расскажет историю ярких личностей, которые жаждут любви и справедливости.