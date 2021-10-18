ТОП-5 мероприятий с 18 по 22 октября: как нескучно провести будние дни

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 18 по 22 октября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

18 октября

Золотая пора, яркие краски и красивые пейзажи, перевоплощается природа. Осень в зоопарке – переходная пора. Некоторые жители зоопарка меняют свои летние вольеры на зимние. Пока одни животные переезжают, другие вовсю готовятся к холодам и меняют свой летний мех на более плотный и теплый. Минский зоопарк приглашает гостей провести яркие осенние дни вместе с его обитателями.

19 октября

Концерт "Свет далекой звезды", посвященный народному артисту Советского Союза Муслиму Магомаеву, пройдет 19 октября в Малом зале имени Г.Ширмы Белорусской государственной филармонии. Партию фортепиано на концерте исполнят лауреаты международных конкурсов Сергей Войницкий и Ольга Макеева. Ведущая вечера Любовь Сытько.

20 октября

Выставка Виктора Бутры "Простые сюжеты. Часть 2" открылась в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура. Данный проект – это серия "маленьких человеческих историй", зафиксированных на листах фотобумаги – тихих и скромных по своему звучанию, но при этом визуально богатых и наполненных глубокими смыслами, которыми так щедро делится с нами один из самых проницательных и зорких фотографов Беларуси. Бесплатный день посещения музея – третья среда каждого месяца.

21 октября

Фермерские четверги уже стартовали! Экомаркет "Кошык" жителям и гостям столицы фермерские продукты: домашний хлеб и сыр, мясные деликатесы, масла ручной работы, мед и чай, сезонные овощи и фрукты, сувениры. И это не все: вас ждет приятная музыка и хорошее настроение!

22 октября

У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное – подключенный к интернету. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников – до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок.