ТОП-5 мероприятий с 22 по 26 ноября: как нескучно провести будние дни

"Музей елочных игрушек", выставка-ярмарка самоцветов, показы конкурсных и внеконкурсных фильмов кинофестиваля "Лістапад" - собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 22 по 26 ноября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее! 22 ноября В художественной галерее государственного учреждения Минский областной центр народного творчества работает выставка-ярмарка "В мире самоцветов", которая объединяет большое количество любителей и ценителей не только украшений, но и редких минералов, полудрагоценных камней. На выставке представлены авторские украшения из натуральных камней, коллекционные минералы, ракушки для интерьера и аквариумистики. Также здесь можно приобрести разнообразные материалы для самостоятельного творчества. 23 ноября Минский международный кинофестиваль "Лістапад" в этом году проходит с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Показы конкурсных и внеконкурсных фильмов 23 ноября состоятся в четырех кинотеатрах столицы: "Беларусь"(15:00, 17:30, 19:30, 21:30), "Центральный"(17:00, 19:10, 21:00), "Пионер"(17:00, 19:00, 21:00), "Дом кино"(19:00). 24 ноября Балет "Баядерка" покажут на сцене Большого театра Беларуси 24 ноября. Литературными источниками "Баядерки" служат драма индийского классика "Калидасы Сакунтала" и баллада В. Гете "Бог и баядерка". Место действия балета — древняя Индия. Персонажи — брамины, факиры, танцовщицы (баядерки), живущие при храме с самого детства и участвующие в религиозных церемониях. В основе сюжета — всепоглощающая любовь баядерки Никии, верность и измена, искренность и коварство… 25 ноября Художественная выставка "Ступени" белорусской художницы Дарины Довгодилиной демонстрируется в Президентской библиотеке Беларуси. В состав экспозиции вошли натюрморты, портреты, пейзажи, иконописные работы и копии картин известных мастеров прошлого, а также примеры реставрационного мастерства. Выставка "Ступени" показывает творческий путь молодого художника от ранних учебных работ до поисков своего зрелого творческого "Я". 26 ноября В предвкушении праздников и зимнего волшебства с 29 октября в Национальном историческом музее Республики Беларусь начал работу новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек". На выставке каждый ребенок сможет окунуться в волшебную сказку, а взрослый – вернуться в далекое детство. Экспозиция расскажет историю производства стеклянных шаров и других украшений с середины XIX века до наших дней и познакомит с традициями новогодних праздников в разных странах мира. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!