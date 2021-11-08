ТОП-5 мероприятий с 8 по 12 ноября: как нескучно провести будние дни

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 8 по 12 ноября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

8 ноября

Выставка "Stankiewičanka", посвященная 130-летию со дня рождения первого директора музея Янки Купалы Владиславы Луцевич, открылась в Государственном литературном музее Янки Купалы. Центральными экспонатами стали два портрета Владиславы Луцевич, написанных при ее жизни художником Петром Сергиевичем. Экспозиция включает коллекции фотоснимков и документов из фондов музея. Под витринами масса интересных вещей: наручные часы, паспорт и метрический листок жены белорусского поэта.

9 ноября

Елена Науменко – выпускница Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Пианистка является лауреатом многочисленных международных и республиканских конкурсов. Принимает активное участие в концертной жизни Минска, выступает на таких концертных площадках, как Большой и Малый залы Белорусской государственной филармонии, Белорусской государственной академии музыки, концертный зал "Верхний город".

10 ноября

Ретроспектива, посвященная 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы Федора Достоевского, пройдет в Музее истории белорусского кино. Зрителям представят 14 экранизаций произведений писателя, снятых в разных странах. 10 ноября состоится показ фильма "Белые ночи" (Le notti bianche). Производство: Италия, Франция (1957 год). Режиссер - Лукино Висконти. Отвечая на вечные вопросы, которыми одержим истинный художник, Висконти нашел близкое себе и своему времени содержание в русской литературе ХІХ века, которая позволила ему вновь вернуться к теме иллюзий, романтической мечты, противостоящей миру скучной прозы, но приводящей к безысходности.

11 ноября

"Царская невеста" - опера, которая интересна всем поколениям слушателей прежде всего правдой чувств. Такие вечные темы, как предательство, взаимная и неразделенная любовь, судьба, разрушающая счастье власть, раскрыты искренне, сильно и понятны каждому. А вот если уйти от бытового понимания сюжета, увидеть подлинно трагедийный размах, можно разгадать мистическую тайну этой оперы, сокрытую в прекрасной музыке, чудесном тембровом звучании оркестра, действенном и невероятно мелодичном вокале, драматической игре.

12 ноября

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 26 октября по 20 ноября проходит десятая Республиканская выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация-2021". Тематика работ выставки-конкурса: "Детская архитектура будущего", "Парк будущего", "Игровые площадки будущего", "Город", "Строительство вчера, сегодня, завтра", "Архитекторы Беларуси", "Реставрация в Беларуси". На заключительный республиканский этап конкурса-выставки представлено более 470 работ, в которых участники изобразили свое видение новых необычных детских зданий.