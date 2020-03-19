Топ-5 полезных советов от Ляйсан Утяшевой, чем заняться во время самоизоляции

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ляйсан Утяшева разместила в личном Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о том, как, с ее точки зрения, самоизолироваться, чтобы извлечь пользу. Всего получилось 5 пунктов.

Во-первых, это зарядка. Можно заняться своим телом, уделить даже несколько часов физическим упражнениям. Полезно, к примеру, заняться растяжкой, чтобы сесть на шпагат.

Во-вторых, существенно улучшить свои кулинарные навыки, готовить полезную свежую пищу на завтрак, обед и ужин.

В-третьих, можно освоить работу онлайн, активно изучать иностранный язык.

В-четвертых, читать книги.

В-пятых, провести гениральную уборку: дома, а еще - очистить память телефона.

Поклонники от души поблагодарили Ляйсан Утяшеву за полезные советы.-0-