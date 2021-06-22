Топот маленьких лапок: мужчина обул муравья и показал результат на видео

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер недавно в TikTok разместил очень необычный ролик, который привлек внимание пользователей.

На просторах социальных сетей можно встретить множество самых интересным и разнообразных роликов, но этот выделяется на фоне остальных. Мужчина решил удивить сеть, а сделал это с помощью грифеля карандаша и муравья. Парень занимается созданием крошечных предметов, однако в этот раз мужчина пошел дальше и сделал маленькие ботиночки для муравья.

С помощью инструмента он вырезает крошечную обувь, чтобы после в нее обуть муравья. В завершении ролика мужчина публикует результат, который превзошел все ожидания пользователей. Неудивительно, что юзеры оставили массу комментариев, а видео посмотрели более пяти миллионов раз. -0-