Топовая бабушка Instagram восхитила внешним видом - ей 92, она иногда носит латекс

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модная бабушка социальной сети Instagram, которую зовут Бадди Винкл, удивила своим новым постом.

Она позирует возле рождественской елки в веселой шапочке. Наряд для этой съемки довольно скромный.

Впрочем, на ее страничке в Instagram можно найти и более смелые наряды - латексную одежду, яркие платья. Обожает она и кукольный макияж.

Американская модель живет в Кентукки. В социальной сети на нее подписано более 3, 5 миллионов человек. Этот праздничный пост собрал множество лайков и комментариев.-0-