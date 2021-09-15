Торт для ребенка должен был порадовать малыша, но кондитер слегка перестарался (Фото)

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit родители поделились фотографией лакомства, которое заказали на праздник для своего малыша. Первый день рождения должен был пройти прекрасно, однако все пошло не по плану.

Мама нашла в сети очень красивый дизайнерский торт и решила его заказать для мальчика. Кондитерское изделие было выполнено в космической тематике, а на самой верхушке рядом с ракетой красовался космонавт, который особенно понравился женщине. Она даже решила внести некие комментарии к заказу, но сделала роковую ошибку.

Девушка попросила кондитера сделать лицо фигурки похожим на их сына, однако специалист слегка перестарался. Получился уморительный и немного пугающий космонавт. Впрочем, мальчик не заметил ничего и спокойно отправился играть с подарками, пока взрослые пребывали в приступе смеха. Посмеялись от души и юзеры, которые оставили посту более 122 тысяч лайков. -0-