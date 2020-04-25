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Калейдоскоп
25 апреля 2020, 09:10

Тот еще маламут! Пес приревновал хозяина к ребенку – видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное видео разместил на своем канале YouTube владелец собаки. Мужчина играет со своей дочерью, а пес пытается обратить внимание на себя.

В ролике видно, что аляскинский маламут очень дружелюбно относится к маленькой девочке. Однако пес начинает ревновать, когда хозяин уделяет внимание ребенку больше, чем ему.

Владелец собаки рассказал, что Нико (кличка животного) обожает обниматься и не любит оставаться в стороне, когда семья проводит время вместе.-0-

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