Тот еще маламут! Пес приревновал хозяина к ребенку – видео

Скриншот из видео
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное видео разместил на своем канале YouTube владелец собаки. Мужчина играет со своей дочерью, а пес пытается обратить внимание на себя.
В ролике видно, что аляскинский маламут очень дружелюбно относится к маленькой девочке. Однако пес начинает ревновать, когда хозяин уделяет внимание ребенку больше, чем ему.
Владелец собаки рассказал, что Нико (кличка животного) обожает обниматься и не любит оставаться в стороне, когда семья проводит время вместе.-0-