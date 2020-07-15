Тот еще тусовщик! Попугай победил человека в танцевальном баттле - видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные и веселые кадры удалось запечатлеть молодому человеку из США.

На видео попала танцевальная схватка человека и попугая. Как оказалось, птица обожает танцевать и решила не уступать первенство главного танцора в доме человеку. Под зажигательную музыку питомец по кличке Одри развлекается по полной и, наверняка, обходит парня в хореографии.

Выяснилось, что несколько месяцев назад попугай впал в депрессию и вырвал все свои перья. Тогда его решили отправить на отдых к знакомым, которые и приучили животное к музыке. Одри живет уже три месяца в гостях и с удовольствием изучает новые слова и движения. Также в подписи к видео автор отметил, что настроение попугая улучшилось, а его перья потихоньку приходят в норму. -0-