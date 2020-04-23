Тот редкий случай, когда певица поет! Стоцкая довела фанатов до музыкального экстаза

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анастасия Стоцкая поделилась в Инстаграм видео, которое тронуло подписчиков до глубины души.

Фолловеры признались, что песня в исполнении знаменитости довела их "до мурашек".

"Тот редкий случай в нашей сегодняшней действительности, когда певица поет! А не показывает в Инстаграм голую грудь или пятую точку...Браво!", "Красиво и профессионально!", "Только восторг и восхищение!", "Божественно, очень сильно, безупречно прекрасно", "До мурашек", "До слез", - забросали комментариями Стоцкую. Подписчики также попросили певицу не останавливаться только на этом видео, а петь для них в подобном формате еще.-0-