Тотальный рок! Лариса Долина в кожаном наряде привлекла внимание юзеров

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Лариса Долина представила в Instagram новый снимок, который стал предметом обсуждения среди фолловеров.

Артистка предстала перед камерой с широкой улыбкой и в очень необычном образе. Для фото Лариса Долина выбрала "рокерский" стиль и примерила кожаный плащ с брюками. Дополнила образ звезда металлическими украшениями и черным топом.

Стиль Ларисы Долиной привлек внимание юзеров сети, которые выразили свое восхищение в массе комментариев. "Какая красивая", "Тотальный рок", "Необычненько", - написали фолловеры певица под постом, который собрал десятки тысяч лайков. -0-