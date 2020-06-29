Тракторист сжег поле, когда пытался на ходу потушить прицеп с пшеницей– видео

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пылающий трактор запечатлели местные жители Краснодарского края в России. "Горячие" кадры были опубликованы на YouTube.
Тракторист возвращался с поля, везя два прицепа пшеницы. В какой-то момент урожай вспыхнул. Водитель сельскохозяйственной машины решил потушить огонь на ходу и стал поворачивать трактор и строну в стороны. К сожалению, это не помогло, а только усугубило ситуацию.
Часть пылающего зерна выпала из кузова и угодила прямо на поле, которое быстро загорелось. В итоге, пламя распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров поля с пшеницей. Пожарные оперативно прибыли на место и за час смогли ликвидировать возгорание. В свою очередь, хозяйство понесло серьезные убытки, а правоохранители начали расследование. -0-