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Трансплантологи впервые в мире осуществили сложный забор органов путем лапароскопии

Калейдоскоп 20.03.2019 | 00:10
Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты московского центра трансплантологии впервые в мире провели изъятие одновременно фрагмента печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Трансплантация была проведена двухлетнему ребенку из Санкт-Петербурга с аутосомно-рецессивным поликистозом печени и почек (врожденное заболевание, при котором в тканях образуются кисты, нарушающие функции этих органов) от мамы.

"Необратимое поражение почек привело ребенка на регулярный диализ - специальную очистку крови, которую он переносил очень тяжело. Учитывая маленький вес - всего 9,5 кг - оптимальным вариантом было родственное донорство фрагмента печени и почки от мамы. Действительно уникальным был метод, с помощью которого забирали часть печени и почки у мамы - операция была выполнена полностью лапароскопически", - рассказал руководитель центра, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Подобные операции являются редкой практикой в мировой трансплантологии: только несколько центров в мире выполняют лапароскопическое изъятие части печени у донора, в развитых клиниках почки также лапараскопически забирают, но попытку забрать оба органа через небольшие проколы в мировой практике еще никто не предпринимал.-0-

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здоровье, Россия
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