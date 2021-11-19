Трапеза собаки мыльными пузырями повеселила сеть (Видео)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из Австралии записал уникальные и забавные кадры, которыми с радостью поделился на YouTube.

Собачка местного жителя обожает мыльные пузыри. Песик по кличке Мейси готов на все ради такого развлечения, ведь обожает подобную трапезу. Любимое занятие питомца - "поедать" пузыри, которые вылетают и особого устройства.

Каждый раз пес занимает одинаковую позицию, а после принимается играть с пузырями. В очередной раз все происходящее записали на видео, а кадры от души повеселили пользователей сети. -0-