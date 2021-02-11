Трех человек спасли с необитаемого острова

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С необитаемого острова на Багамах спасли трех граждан Кубы, которые, предположительно, провели на нем более месяца. Об этом сообщается на сайте седьмого округа Береговой охраны США.

"Береговая охрана 9 февраля спасла трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней", – указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что один из летных экипажей службы заметил людей, махавших самодельным флагом, во время "обычного патрулирования".

Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для связи. Еще один вертолет, прибывший на место происшествия, доставил кубинцев в медцентр во Флориде.

Сообщается, что двое мужчин и женщина оказались на необитаемом острове после крушения лодки.-0-