Трехмесячный щенок уснул под колыбельную маленькой девочки – видео

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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новорожденным щенкам для правильного развития нужно спать около 18-20 часов в сутки. Оказывается, уложить их отдыхать так же просто, как и детей.
На видео маленькая девочка поет колыбельную трехмесячному щенку золотистого ретривера, накрыв его мягким пледом. Вначале пес смирно лежит у хозяйки на руках, а затем, услышав песню, очень быстро засыпает.
Видео собрало более полумиллиона просмотров и десятки тысяч лайков. Многие пользователи сети выразили мнение, что это самое милое зрелище, которое они видели в своей жизни.-0-