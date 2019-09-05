Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мастер из местечка Друя Браславского района Эдгар Милашевич создал трехметрового героя компьютерной игры Dota2. О своей необычной работе автор рассказал корреспонденту БЕЛТА.

У Эдгара интерес к лепке, созданию каких-то предметов появился в школьные годы. Несколько лет назад молодой человек в Браславе представил на выставке из гипса и неопаленной глины животных, персонажей из популярной игры Dota 2. Недавно Эдгар Милашевич замахнулся на большее, сотворив трехметрового персонажа Tiny из этой игры.

"Хотел сделать что-то во дворе дома, но при этом получить новый опыт для себя. Подумал, что садово-парковая скульптура в самый раз. А Tiny - устойчивая форма без тонких деталей и вполне вписывалась в окружающее пространство. Герои игр вызывают у меня эмоции", - рассказал Эдгар.

На все ушло около двух месяцев, 900 кг цемента, много камней и кирпичей. "Пару лет назад делал новую печь родителям, немалая часть скульптуры сложена из старого кирпича. Туда добавил камней, несколько блоков, что валялись во дворе. Во время работы жалел, что в сутках всего 24 часа, а иногда хотелось все разломать. Было и такое", - поделился молодой человек.

Строительство трехметрового персонажа компьютерной игры проходило не быстро, поэтому жители Друи гадали, что в итоге получится. "Кто-то говорил, что это будет пещера, мангал или же беседка. Сейчас местные и не только с удовольствием фотографируются с Tiny", - добавил Эдгар Милашевич.

На этом парень останавливаться не собирается. Сейчас у него в планах создать персонажа из игры World of Warcraft "Иллидана Ярость Бури", а также огромного дракона.-0-

Фото Эдгара Милашевича