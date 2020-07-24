Трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показали в сети - видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый официальный трейлер продолжения культовой игры S.T.A.L.K.E.R. загрузили на YouTube-канал Xbox.

Ролик начинается с двери бункера, где нарисован логотип компании разработчиков. Далее нам представляют различные локации из игры, а также аномалии и артефакты. Трейлер сделан в лучших традициях S.T.A.L.K.E.R. и наполнен атмосферой "зоны".

Также разработчики решили заинтриговать игроков и показали в видео неизвестную лабораторию, где в резервуарах выращивают загадочных существ. Заканчивается трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 человеком, который стоит в защитном костюме и с оружием рядом с интригующей стеной.

В подписи к ролику отмечается, что игра выйдет на ПК и консоли, однако даты релиза разработчики не называют. -0-