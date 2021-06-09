Трейлер мультфильма "Неисправимый Рон": история о дружбе и сломанном роботе

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney и 20th Century Studios представили в сети трейлер будущего мультфильма о милом роботе и настоящей дружбе "Неисправимый Рон".

В анимационном фильме речь пойдет о дружбе между стеснительным мальчиком Барни и его личным технологичным помощником. Робот, который помогает людям во всем и позволяет налаживать связь, есть у каждого в школе, но не у главного героя. Из-за этого он чувствует себя лишним, однако родители исправляют ситуацию и дарят Барни нового робота.

Проблема только в том, что гаджет оказывается бракованным, однако это и помогает Барни и милому роботу стать настоящими друзьями. Судя по трейлеру мультфильма "Неисправимый Рон", зрителя ждет трогательная и красочная история с массой юмора. Премьера запланирована на 21 октября нынешнего года. -0-