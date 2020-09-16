Трейлер второго сезона "Мандалорца" опубликовали в сети

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй сезон популярного сериала "Мандалорец" обзавелся первым трейлером. Видео разместили на YouTube.

В грядущем продолжении истории про "малыша Йоду" и бесстрашного наемника зритель сможет увидеть новые приключения уже знакомых персонажей. "Мандалорцу" предстоит сразиться с новыми врагами и "прочесать всю Галактику", чтобы найти племя его маленького компаньона, которые именуют себя Джедаями.

Новый серии выйдут на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября. К слову, после премьеры первого сезона многие цитаты, а также сам "малыш Йода" стали мемами в сети. -0-

New adventures await... Check out the new images from the second season of #TheMandalorian as seen in @EW. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. (1/2) pic.twitter.com/VFuSV6sJzz — The Mandalorian (@themandalorian) September 9, 2020