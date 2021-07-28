Тренер несколько раз ударил дзюдоистку по лицу на глазах зрителей - спортсменка так захотела! (Видео)

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit набрал популярность ролик с Олимпиады в Токио, который едва не лишил карьеры тренера из Германии.

В кадр попал момент перед боем Мартины Трайдос. Дзюдоистка уже подошла к арене, когда тренер схватил ее за кимоно и несколько раз сильно ударил девушку ладонью по лицу. Конечно, все это произошло на глазах у миллионов зрителей Олимпиады. Странное поведение тренера вызвало негодование среди пользователей, но за наставника вступилась спортсменка.

Она рассказала, что лично придумала этот ритуал, чтобы взбодриться перед боем. Немка проиграла венгерской сопернице, поэтому в соцсети написала, что, по всей видимости, ее наставник был недостаточно жесток, раз она проиграла бой. Кадры привлекли внимание пользователей и неудивительно, что за непродолжительное время видео собрало более 150 тысяч лайков. -0-