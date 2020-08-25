Тренировка и мотивация толстенького корги развеселила сеть - видео

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кадры, сделанные хозяином корги, развеселили и восхитили множество юзеров соцсетей. Видео парень разместил на YouTube.

Автор ролика рассказал, что его двухлетний корги немного набрал вес. Песик стал упитанным и со своими короткими лапками не мог бегать. Тогда ветеринар предложил молодому человеку потренировать собаку на беговой дорожке.

Разумеется, корги эта идея не очень понравилась, но когда он увидел перед собой любимую вкусняшку, то его мотивации не было предела. Забавные кадры восхитили и развеселили пользователей сети, которые посмотрели видео несколько тысяч раз. -0-