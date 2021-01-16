Тренировка кота-космонавта попала на видео и развеселила сеть

Фото Pxhere

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах сети появился ролик, который повеселил многих, а также дал понять, что коты точно не с нашей планеты. Видео загрузили на YouTube. В кадре можно увидеть маленького пушистика, который только осваивается в доме. В какой-то момент он заметил небольшое ведро и у него, по всей видимости, сработал космический инстинкт. Кот решил улететь с Земли и приступил к тренировкам. Он начал забираться в скафандр, которым стал пластиковый контейнер. Каждая попытка залезть в новый "скафандр" проваливалась, но это только еще больше добавило позитива кадрам. Мало кому удалось посмотреть видео с тренировки кота-космонавта без улыбки. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!